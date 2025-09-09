2010年6月、取材に応じる吉行和子さん個性派俳優として舞台や映画、テレビで活躍した吉行和子（よしゆき・かずこ）さんが2日未明、肺炎のため死去した。90歳。東京都出身。葬儀は近親者で行った。昭和初期のダダイスト詩人吉行エイスケ、美容家あぐりさんの長女。兄は作家の淳之介。妹は詩人の理恵さん。劇団民芸の舞台「アンネの日記」の主役で注目を集めた。今村昌平監督の映画「にあんちゃん」、早稲田小劇場で唐十郎さん