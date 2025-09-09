◇ナ・リーグフィリーズ1―0メッツ（2025年9月8日フィラデルフィア）フィリーズのカイル・シュワバー選手（32）が8日（日本時間9日）、本拠でのメッツ戦に「2番・DH」で先発出場。今季ワーストを更新する10試合連続ノーアーチもチームは辛勝し、カード初戦を制した。衝撃の1試合4発を放った8月28日のブレーブス戦からピタリと当たりが止まったシュワバー。この日は三ゴロ、中飛、四球、右直と4打席快音が響かなかった。