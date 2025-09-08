とちぎテレビ 宇都宮市に本社を置くエンジニアリング商社・藤井産業の新社屋が完成し、８日落成披露式が開かれました。 式には、福田富一知事をはじめ、国会議員や関係者およそ１１０人が出席し、藤井昌一社長が完成のあいさつをしました。 新社屋は鉄骨３階建、延べ床面積がおよそ５千平方メートルで、免震構造となっています。２階までの吹き抜けのホールは、商品展示などのショールームとして