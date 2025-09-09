親パレスチナデモ摘発に抗議との見方も【ロンドン＝蒔田一彦】正体不明の芸術家バンクシーの新作が８日、ロンドン中心部にある裁判所の外壁に登場した。裁判官が倒れたデモ参加者に小づちを振りかざしている様子を描いたもので、英当局による親パレスチナデモの摘発に対する抗議ではないかとの見方が出ている。バンクシーは制作の意図を明らかにしていない。ロンドンでは６日、英政府が親パレスチナ団体「パレスチナ・アクショ