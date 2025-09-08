とちぎテレビ 大相撲名古屋場所の十両で初優勝した大田原市出身の三田関が８日、大田原市役所を訪れ優勝報告をしました。 市の職員らおよそ１４０人の出迎えを受けた三田関。到着すると、市役所の玄関前に設置された十両の優勝を祝福する懸垂幕にサインをしました。 大田原市出身の三田関は、２０２４年の秋場所に初土俵を踏み、２０２５年の夏場所に十両に昇進しました。そして、７月の名古屋場所で１１勝４敗の成績を収