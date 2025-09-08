とちぎテレビ 衆議院栃木５区選出の自民党、茂木敏充前幹事長は８日、石破総理大臣が退陣を表明したことに伴う次の党の総裁選挙に立候補する意向を表明しました。栃木県内では自民系の県議会議員による茂木氏を支援する会が１１日にも立ち上がる見通しです。 茂木氏は衆議院議員１１期目でこれまでに党の幹事長や外務大臣などの要職を務め、去年行われた前回の総裁選挙にも出馬しています。茂木氏は８日午前、他の候補者に