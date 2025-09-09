辞任表明した石破首相の後任の自民党総裁を選ぶ臨時の総裁選について、自民党の森山幹事長は9日、党の役員会で、国会議員投票に加え、全国の党員・党友の投票を行う「フルスペック型」が望ましいとの考えを表明した。森山氏は、8日の執行部による協議や石破首相の意向を踏まえ、「全国の党員・党友の声を直接反映する総裁公選、いわゆるフルスペックの選挙を通じて、新たな総裁を選出することが最も望ましい」と述べた。9日の総務