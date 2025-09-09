製粉協会は8月21日、「第79回定時会員総会」を開催し、すべての議案が承認された。任期満了に伴う役員改選では、新会長に前鶴俊哉氏（ニップン社長）を選任した。前鶴新会長は、「協会の社会的使命である高品質な小麦を安定的に供給することに力を注ぎたい。国際情勢が変化しても小麦を安定的に確保できるように、また国産の小麦の拡大にも貢献できるように、様々な施策において会員の皆さまのご協力をいただきながら対応したい」