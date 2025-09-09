現地９月６日のメキシコ戦をスコアレスドローで終えた日本代表は同９日（日本時間10日）、敵地コロンバスでアメリカ代表と親善試合を戦う。FIFAランキングは日本の17位に対し、米国は15位。メキシコに続いて、同ランクの相手とワールドカップ開催地で試合をする意義は大きい。メキシコ戦が行われたオークランドから約４時間半をかけてコロンバスに移動した日本代表は、３時間の時差調整も必要。選手にとっては過酷な状況で、