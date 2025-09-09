現地時間９月８日、北中米ワールドカップのアフリカ予選でチュニジア代表が本大会出場を決めた。グループHに組み込まれたチュニジアはまず2023年11月17日にサントメ・プリンシペ代表に４−０と快勝すると、同21日のマラウイ戦も１−０と制す。24年６月５日に赤道ギニア代表を１−０と下すも、同９日はナミビア代表とスコアレスドロー。４連勝とはならなかったが、25年３月19日のリベリア戦を１−０、同24日のマラウイ戦を２−