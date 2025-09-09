いま世界中で大人気となっている中国初のキャラクター「ラブブ」をご存じだろうか。ウサギのような耳を持ち、トゲトゲとした歯、大きくて丸い目に、ふわふわとしたボディが特徴のラブブは、“北欧の森に住む、小さくて遊び好きな妖精”という設定を持っており、おもにZ世代を中心に人気が広がっている。【写真】ラブブを両手で4つも持つ、日本の女優ラブブの人気は日本の芸能界にもアメリカの調査会社イーマーケター（EMARKETE