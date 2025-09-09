日本代表が世界最速で予選を突破した2026年W杯。アフリカ予選ではモロッコに続いて、チュニジアも突破を決めた。グループHのチュニジアは、8日の赤道ギニア戦に1-0で勝利。8試合で7勝1分という圧倒的強さを見せ、2試合を残してW杯出場を確定させた。赤道ギニア戦は、後半アディショナルタイムにモハメド・アリ・ベン・ロムダンが劇的な決勝ゴールを決めるという展開。ベン・ロムダンは「神様のおかげでゴールを決めて予選突破する