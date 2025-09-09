SNS使用禁止措置や政府の腐敗に抗議するデモ隊＝8日、カトマンズ（ロイター＝共同）【ニューデリー共同】ロイター通信は9日、フェイスブックなど主要なSNSの使用を禁じたネパール政府が、禁止措置を撤回したと報じた。首都カトマンズや地方都市で8日に政府への大規模な抗議デモが発生し19人が死亡するなどした事態を受け、方針を変更した。グルン通信・情報技術相は「われわれはSNSの禁止を撤回した。今は使える」と述べた。