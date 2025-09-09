なぜ、算数や数学には平易な言葉なのにややこしい出題が多いのか。AI研究者の新井紀子さんは「生活言語ではふつう、『いくつかの』は2つから6つくらいまでの少ない複数を意味しますが、数学では異なる意味を持っている」という――。※本稿は、新井紀子『シン読解力学力と人生を決めるもうひとつの読み方』（東洋経済新報社）の一部を再編集したものです。■摩訶不思議な「数学語」の世界小学校高学年から高校入学までのどこかで