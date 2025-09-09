更年期障害に悩む男性が増えている。40代以降、男性ホルモンであるテストステロンの分泌量が減ることで勃起障害（ED）、集中力・記憶力低下、不眠やイライラなど心身に不調が起こる場合がある。医師の谷本哲也さんは「テストステロンは年間約1％ずつという緩やかなペースで値が低下するので、不調の要因に気づかない人も多い」という――。写真＝iStock.com／c1a1p1c1o1m1※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／c1a1p1c1o1m1■