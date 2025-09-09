王位戦七番勝負は3連勝と追い込んだところから、永瀬も反撃して白熱のシリーズになった。そして早指しの一般棋戦もスタートし、まずは将棋日本シリーズで白星を得ている。※対局予定棋士の名前の後の()内は藤井から見た過去の対戦成績。8月9日に第46回将棋日本シリーズJTプロ公式戦で佐々木勇気八段と対戦。後手の藤井は雁木を目指し、佐々木は右四間から猛攻を掛ける。攻め立てられる藤井だったが、際どいしのぎで耐えると、最後