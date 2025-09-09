９日午前８時５３分ごろ、神奈川、千葉、静岡各県と東京都で震度２の地震があった。気象庁によると、震源地は千葉県南部。震源の深さは約７０キロ。地震の規模はマグニチュード（Ｍ）４・０と推定される。神奈川県内では、横浜市磯子区、金沢区、緑区、湯河原町で震度２を観測。川崎、相模原、横須賀、藤沢、小田原市などで震度１となった。