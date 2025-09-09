加耶とは、３世紀から６世紀にかけて、朝鮮半島南部にあった小国群で、ひとつにまとまることなく、百済と新羅によって分割されて消滅した。本書は、その加耶のはじまり以前から消滅以後まで、およびそれに倭がどのように関わったのかについて、史料をほぼ網羅するかたちで述べたもので、これを入門書として、加耶史に関心をもつ人が増えるならば、加耶史研究者としてはたいへんありがたい。任那とはほんらい加耶諸国のなかの