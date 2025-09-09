『宙（そら）飛ぶバイオリン』（１）三原和人〈著〉講談社７９２円吉田良雄という名前からして平凡な少年と謎めいた少女・天野テセラの出会いから物語は始まる。かつて同じ教室に通う年下の天才少女に圧倒され、好きだったバイオリンが弾けなくなってしまった良雄は音楽の授業も苦痛に感じていた。しかし、そこで先生に指名されて歌うテセラに目を奪われる。あんな子、昨日まではいなかったはずなのに周囲は誰も気にしな