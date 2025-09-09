まるか食品工業は9月8日、「ペヤング一贅沢やきそば本物の松茸」を発売した。価格は800円（税別）。「ペヤング一贅沢やきそば本物の松茸」は、秋の味覚の代表格風“松茸”をメインに使用（※乾燥味付松茸を使用）した、「ペヤング一贅沢」な一品。風味豊かな松茸の旨味が口いっぱいに広がり、秋を感じられる商品となっている。