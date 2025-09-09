◆米大リーグドジャース―ロッキーズ（８日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が８日（日本時間９日）、本拠地・ロッキーズ戦のスタメンに「１番・ＤＨ」で名を連ねた。２試合連発の４９号が出れば、史上６人目となる２年連続５０本塁打に王手がかかる。試合前の会見でロバーツ監督は「投手・大谷」の次回登板について「翔平が投げる日はまだ決めていない」と明言を避