女優でエッセイストとしても知られた吉行和子（よしゆき・かずこ）さんの死去を受け、来年公開予定の出演映画「あなたの息子ひき出します！」が公式ＳＮＳで追悼した。「吉行さんに作品を観ていただきたかった。間に合わなくて、本当に申し訳ありません」とし、「吉行さんの魂のこもったお芝居を、少しでも多くの人に見ていただけるように頑張ります。どうか見守っていてください」などとつづられている。同作は深川栄洋監督が自