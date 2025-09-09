オリオールズ菅野智之投手の今季防御率が８日（日本時間９日）、４・５６から４・５１に修正された。７日（同８日）のドジャース戦で０―３で迎えた４回無死一、二塁で菅野は負傷降板。２番手ウルフラムが登板した。その後１死一、三塁で、ジャクソン捕手が飛び出した三塁走者のロハスを刺そうとしたところ暴投し、ロハスが生還。菅野に自責点がついていた。ＭＬＢスコアリングチェンジの公式Ｘ（旧ツイッター）によると「挟