元ＮＨＫの政治ジャーナリストの岩田明子氏が９日、フジテレビ系「サン！シャイン」で、いち早く自民党総裁選に立候補を表明した茂木敏充氏の天才伝説を明かした。この日は自民党総裁選に立候補、もしくは立候補するのでは？と思われている人物の「実は…」話を岩田氏が紹介した。８日に立候補を表明した茂木氏については、岩田氏は「朝が弱い」と指摘。朝が弱すぎて「東大の入試に寝坊して１時間遅刻も合格を勝ち取ったとい