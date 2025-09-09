歌手でタレントのDAIGO（47）が9日までにX（旧ツイッター）を更新。尊敬する先輩ミュージシャンHYDEのX投稿を受け、思いをつづった。HYDEは8日、自身のXで、飛行機内で遭遇した事態について、写真とともに報告。後部席の客のものとみられる足が、自身の席のひじ掛け付近まで伸びて、出てきている写真を掲載し、「#匂いで気がついた#肘まで10センチ#臭わなくても嫌」とハッシュタグを添えた。この投稿に対し「周りの人のことも