秋篠宮ご夫妻の長男・悠仁さまが8日、三重県の伊勢神宮を参拝されました。秋篠宮さまに次ぐ皇位継承順位2位の悠仁さまは、6日に19歳の誕生日を迎えられ、皇室における男性皇族の慣例・成年式に伴う儀式に皇居宮殿で臨まれました。7日夕方、伊勢市に入られた悠仁さまは、8日午前に伊勢神宮を外宮、内宮の順に参拝されました。皇室の成年式は1985年11月の秋篠宮さま以来、40年ぶりで、悠仁さまの三重県ご訪問は3年ぶりとなります。モ