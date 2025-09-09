私（カオリ）は夫のタツヤと、幼稚園に通う娘と息子との4人暮らしです。近頃はSNSに夢中になっている私。画像を加工したり切り取ったり、ハッシュタグをつけたりと「いいね」をもらうために積極的に投稿する日々です。そんなある日、ママ友のサキちゃんからマリナちゃんを紹介されました。初対面の挨拶を兼ねて一緒にバーベキューをしたところ、アウトドア好きの家族同士で意気投合。次は私たち家族とマリナちゃんの家族でキャンプ