〜ソフトバッグ製剤のリコール問題を主因に経営悪化〜ネオクリティケア製薬（株）（厚木市）は９月５日、東京地裁より破産開始決定を受けた。申請代理人は富樫剛弁護士（弁護士法人東京フレックス法律事務所、新宿区四谷１−２０）。破産管財人には横山兼太郎弁護士（西村あさひ法律事務所・外国法共同事業、東京都千代田区大手町１−１−２）が選任された。負債総額は約４４億７１００万円（２０２５年３月期決算時点）。厚