累計110万部を突破する『むせるくらいの愛をあげる』(岩下慶子著・月刊「デザート」連載)の最新6巻が2025年9月12日に発売されるのを前に、3つのスペシャル企画がスタートした。■SHIBUYA TSUATAYAで特別展開を実施2025年9月8日(月)〜9月21日(日)の期間限定で、SHIBUYUA TSUTAYA 6階 IP書店にて、『むせるくらいの愛をあげる』の特別展開が実施される。＜実施内容＞・CD売り場をイメージした、特別な売り場展開・ミニ複製原画展・描