１９９０年代に阪神の守護神として活躍した田村勤さん（６０）は現在、故郷の静岡にあるＪＡ大井川に勤務している。お茶どころで生まれ育ち、お茶に親しんできた左腕は、「アドバイザー」の肩書のもと、お茶のＰＲ活動に精力的に取り組む。阪神、オリックスで１２年間の現役生活を送ったのち、兵庫・西宮で営んでいた整骨院を１７年間で閉院。地元へＵターンして新たな人生を歩んでいる田村さんに話を聞いた。◇◇タテ