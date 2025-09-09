バッテリィズの寺家（35）が9日までにYouTube「三重おいない百景」を更新。故郷・三重県のPRに一役買った。寺家は津市出身。「三重のええところを書き出そう」と、松阪牛、津のうなぎ、伊勢神宮、鈴鹿サーキット、志摩スペイン村などの名所、グルメをピックアップした。ゲスト出演した寺家の相方、エースは「（津市の）はちみつまんじゅうがおいしい」とプッシュ。さらに名張市出身で三重大OBのカベポスター永見大吾（35）と、熊野