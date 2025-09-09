元TBSアナウンサーで、現在はフリーで活動している山本里菜（31）が9日までにインスタグラムのストーリーズを更新。体調不良のため仕事を休むことを報告した。山本は8日夜の投稿で「体調を崩してしまし明日のお仕事、お休みさせていただきます」と報告。「病院に行き今日1日寝たらだいぶ良くなったのですが大事をとって明日もお休みさせていただきます」と説明した。続けて「寒暖差も出てきましたしコロナやインフルも流行って