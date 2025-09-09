Googleは9月9日、順次、Google検索における「AIモード」を日本語で提供開始すると発表した。日本語のほか、インドネシア語、韓国語、ヒンディー語、ポルトガル語 (ブラジル) での提供も順次開始される。Google検索における「AIモード」は今年3月に発表され、5月から、米国で一般提供が始まった。いよいよ日本語でもGoogle検索における「AIモード」が使えるようになる○Google 検索の「AI モード」とはGoogle 検索の「AI モード」は