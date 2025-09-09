米メディアの「アスロンスポーツ」は８日（日本時間９日）にヤンキースの一塁手問題の解決策としてヤクルトの村上宗隆内野手（２５）の獲得を提案した。今季のヤンキースの一塁は２０２２年のナ・リーグＭＶＰのポール・ゴールドシュミット内野手（３７）が守っている。４月は打率３割４分９厘、５月も打率３割１分５厘と安定していたが、後半戦は１１７打席で打率２割４分５厘、２本塁打、７打点、ＯＰＳ６割４分９厘と低迷。