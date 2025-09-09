Ｊ１浦和は８日、元日本代表ＭＦ原口元気（３４）がベルギー２部ベールスホットに完全移籍すると発表した。原口は２００９年に１７歳で浦和とプロ契約。１４年からヘルタなどドイツの５クラブを渡り歩いた。昨年９月に１０年ぶりに浦和に復帰したが出場機会が限られ、海外移籍を前提にチームを離脱することが発表されていた。ベールスホットも１年契約（１年の延長オプション付き）を結んだことを発表。原口は同クラブの公式