「Sちゃんが車にひかれて病院に搬送され、人工呼吸器をつけて集中治療室に入っている」 都内在住60代の会社経営Aさんが知人から連絡を受けたのは事故2日後、8月下旬のことだった。Sさんとは仕事関係の付き合いだったが、時々食事に行くなど、親しい間柄だったという。 知人から状況を聞くと、Sさんは深夜、神奈川県下の自動車専用道路に徒歩で入り込み、トラックと衝突。意識はなく、トラックとの衝突で顔面を強打して損傷するな