８日、重要演説を行う習近平主席。（北京＝新華社記者／黄敬文）【新華社北京9月9日】中国の習近平（しゅう・きんぺい）国家主席は8日、主要新興国BRICSのオンライン首脳会議に北京から出席し、「団結協力し、互いに励まし合いながら前進」と題した重要演説を行った。８日、ＢＲＩＣＳオンライン首脳会議に出席する習近平主席（左）。（北京＝新華社記者／劉彬）