◆練習試合巨人―西武（９日・Ｇ球場）巨人は９日、練習試合・西武３軍戦のスタメンを発表した。育成３年目・ルシアーノ投手が先発。昨年６月に右肘頭疲労骨折の手術を受け、４月末に実戦復帰。今季は３軍戦１１試合に登板して３勝０敗、防御率１・０４。計２６回を投げて、イニング数を上回る３１個の三振を奪うなど高い奪三振率を誇る。両チームのスタメンは以下の通り【巨人】１番・遊撃中田２番・中堅舟越３番・三