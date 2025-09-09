俳優の君沢ユウキ（40）が8日、自身のインスタグラムを更新。東京と茨城の二拠点生活を始めることを発表した。君沢は「茨城に住むことになりましたこれから東京と茨城の2拠点生活！イカれた40歳の珍道中スタートです」と報告。40歳となった今年から歌謡曲を歌い始め、異色のアイドルとして活動。二拠点生活を始めるにあたり「こいつは頭でもぶつけたのか？と思われるかもですが、僕の中には道理があり、アイドルを始めて何