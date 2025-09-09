4回目の旅として参加するひなのは、いおうのフライング告白を断り、熱烈なアタックをみせるるいに対する気持ちに悩んでいたが、「気になる人から好きな人には変わらなかった…」と最終決断を下した。【映像】スタイル抜群！SNSで人気の女子・ひなの（衝撃の告白結果も）毎週月曜日よる9時から放送中のABEMA『今日、好きになりました。』(通称『今日好き』)。8日は夏休み編2025最終話が放送。 『今日好き』とは、運命の