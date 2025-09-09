9日午前5時半すぎ、首都高速湾岸線でトラックが炎上する事故が起きました。警視庁によりますと、9日午前5時40分ごろ東京・江東区の首都高速湾岸線東雲ジャンクション付近で「トラックが燃えている」と110番通報がありました。これまでに、けが人の情報は入っていないということです。