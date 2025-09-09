ニーズウェルが大幅続伸し、年初来高値を更新した。同社は８日取引終了後、グループ会社が建設・建機業界向けモバイルＷｉ－Ｆｉ「零か壱Ｗｉ－Ｆｉ」の提供を開始したと発表。これが株価を刺激しているようだ。 「零か壱Ｗｉ－Ｆｉ」はクラウドＳＩＭを使った端末買い切り型のモバイルＷｉ－Ｆｉで、各地域の最適な通信キャリアを自動選択し、全国の現場で安定したＷｉ－Ｆｉ環