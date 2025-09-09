西川ゴム工業はしっかり。８日取引終了後、２４０万株（自己株式を除く発行済み株数の６．２１％）を上限に９日朝の東京証券取引所の自己株式立会外買付取引（ＴｏＳＴＮｅＴ－３）で自社株を取得すると発表した。買い付け価格は８日終値の３０８５円。東証の自己株式立会外買付取引情報によると、西川ゴムは９日に買い付けを実施し、予定通り２４０万株を取得した。 出所：MINKABU PRESS