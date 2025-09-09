パーク２４が大幅続伸している。同社は８日、カーシェアリングサービス「タイムズカー」の料金体系を１２月１日から一部変更すると発表。これによる需要増や稼働率の向上などが期待されているようだ。 今回の変更により、タイムズカーの利用料金は利用時間にかかわらず、全ての利用において時間料金と距離料金の合算（オプションなどは別途）になるほか、タイムズカー会員向けプログラ