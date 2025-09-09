午前１０時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１３４３、値下がり銘柄数は２１５、変わらずは５８銘柄だった。業種別では３３業種中２９業種が上昇。値上がり上位に空運、電気機器、不動産、サービスなど。値下がりで目立つのは鉄鋼、鉱業、非鉄金属。 出所：MINKABU PRESS