筆者の夫が亡くなった事故現場に設置された看板（写真：筆者提供）【写真】筆者の夫が溺れる子どもを助けに入った川。一見、浅く見えるところに危険が潜んでいた筆者は2012年4月21日土曜日、大阪府北部を流れる一級河川・安威川で発生した水難事故で当時34歳の夫を亡くした。夫はいわゆる「救助死」だった。その日は天気も良く、平年の5月上旬の気温まで上がっていた。午後2時頃、近隣に住む小学生3人と中学生1人が川に入って遊ん