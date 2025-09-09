【その他の画像・動画等を元記事で観る】 2025年で第45回を迎えるクイズの甲子園『全国高等学校クイズ選手権』が、9月9日20時から放送。パーソナリティとして、SixTONESが出演する。 ■SixTONES松村＆森本がマツケンサンバを踊りながら登場!? 全国5,989校の頂点を決める、クイズの甲子園がついに開幕。2025年の全国大会は、まさに波乱の連続。予選を勝ち抜いた42チームが、日本全国を駆け回り、知力・体力・時の運