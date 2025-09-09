シロクは9月10日、発酵エイジングケアブランドのFAS（ファス）より「FAS ザ ブラック リフト アイクリーム」（16,500円）を発売します。■コルセットのようなテクスチャーでゆるんだ目元を引き締める同商品は、京都産くぬぎ酵母エキスで上まぶた・下まぶた・まつ毛のキワまで、目元に全方位でアプローチするアイクリームです。京都産くぬぎ酵母エキスは、京都府の大文字山にあるくぬぎの木から発見された酵母を培養・精製したもの