SHIROは8月21日、限定フレグランスシリーズから「ブラックチェリー」の香りを発売します。■オードパルファン、ハンド美容液、ヘアバームをラインナップカシスやピーチ、ストロベリーなどの果実がはじけるトップノートから、ローズやジャスミンがエレガントに香り立つミドルノート、やわらかなムスクによるラストが特徴。ラインナップは、全身に香りをまとえる「オードパルファン」をはじめ、みずみずしい使い心地で指先までケアで