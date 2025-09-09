ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が8日（日本時間9日）、右肩のインピンジメント症候群で負傷者リスト（IL）入りしている佐々木朗希投手に言及。9日（同10日）にマイナーリーグで5度目のリハビリ登板を控える右腕について、「ロウキにとって今年は学びの年だ」と発言し、プレーオフ争いを繰り広げるチームに合流するためには「レベルを上げ続けなければならない」と改善点などを指摘し